PARIGI Fa freddo a Parigi. Il termometro ha avvicinato lo zero ieri mattina quando gli azzuri si sono allenati allo stadio Jean Moulin per preparare la sfida di domenica prossima allo Stade de France contro la Francia (ore 16). C'è la pesante sconfitta d'esordio a Cardiff (42-0) da resettare e il modo migliore è lavorare duro. Il ct Franco Smith ha prima diviso la seduta per reparti, per poi chiudere con una collettiva. «Ci sono delle cose da sistemare dopo il match contro il Galles. Per Cardiff avevamo preparato tante cose - spiega Marco Riccioni, pilone azzurro e del Benetton Treviso -, ma abbiamo commesso degli errori. Alcune situazioni, come i punti di incontro, non sono stati affrontati come avremmo dovuto. L'analisi video ci ha permesso di valutare in modo più accurato alcune cose, e contro la Francia saremo maggiormente preparati».

I Galletti sono una squadra molto rinnovata ma con un progetto ambizioso affidato al ct Fabien Galthié che nel suo staff può contare su Shaun Edwardsl più celebrato specialista della difesa. E nel primo turno hanno compiuto l'impresa di battere la favoritissima Inghilterra. «La Francia, secondo me, sarà una squadra ancora più fisica rispetto a quella vista contro l'Inghilterra - dice Riccioni -, soprattutto in mischia. Hanno un gruppo di qualità, ma giocando al nostro massimo possiamo metterli in difficoltà».

