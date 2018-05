RICCIARDO DOMINA MONACO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOPaesaggio magnifico, ma circuito troppo antico per le moderne astronavi ibride. Passi in prova, dove l'abilità di guida certamente emerge sfiorando muretti e guardrail a quasi 170 chilometri di media oraria. In gara, invece, i sorpassi non sono più possibili e, almeno che qualcuno non sbatta o abbia problemi meccanici, la classifica rimane inchiodata, dal semaforo alla bandiera a scacchi. Questo è accaduto ieri al Gran Premio di Monaco e, nonostante il fascino del Principato, la corsa non poteva che essere noiosa anche perché le...