Ribery fa brillare la Fiorentina DiFra va a fondo

FIRENZE Una notte viola prima carica di ansia e dopo di tabù infranti. La Fiorentina ha vinto e questa è la prima notizia: l'evento non si verificava in campionato dal 17 febbraio scorso (1-4) a Ferrara e in casa addirittura dal 16 dicembre 2018 (3-1 nel derby con l'Empoli). Una striscia di 18 partite senza trionfi (10 sconfitte e pareggi), al diciannovesimo tentativo la Fiorentina ha interrotto la triste seria. Prima vittoria anche per Montella da quando ha sostituito nella stagione scorsa Stefano Pioli: per l'Aeroplanino in campionato 7...