LA SPEZIA Rimonta mozzafiato dello Spezia: vince e vede la salvezza. Il Crotone, a lungo in vantaggio, si butta via nel finale e ora è davvero a un passo dalla retrocessione. Succede di tutto al Picco, con le Aquile liguri capaci in pieno recupero di artigliare con Erlic una vittoria inimmaginabile fino pochi minuti prima. Finisce 3-2 dopo una girandola di colpi di scena per la squadra di Italiano, che rimonta due volte, impattando con Verde...