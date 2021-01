(ld) Il +83 nelle due trasferte a Battipaglia e Costa Masnaga lancia l'Umana Reyer, che si mantiene capolista imbattuta mentre alle sue spalle c'è un cambio: Schio, infatti, raggiunge la Virtus Bologna, ma il Famila ha un match da recuperare e così è virtualmente seconda (a -4 dalla vetta) assieme a Ragusa, capace di fermare le V nere. Dopo il successo nel recupero in Campania con un sonante +59 (57-116), l'Umana si ripete a Costa Masnaga (72-98) anche se la padrone di casa, prive di Jablonowski, iniziano meglio grazie a Del Pero (11 punti) e alla 16enne Matilde Villa (18) andando sul 20-12. Senza Carangelo, Venezia fa il vuoto dal secondo quarto in poi grazie al predominio in area (+21 a rimbalzo), ai punti di Petronyte (29 in 27' dopo il turno di riposo osservato nella sfida infrasettimanale) e alle doppie doppie di Fagbenle (14 e 11 rimbalzi) e Bestagno (14 e 10 rimbalzi). Nel 15-0 di Venezia in classifica entra anche il nuovo acquisto Natasha Howard, 22 punti al debutto a Battipaglia prima di saltare la sfida in Lombardia per affaticamento muscolare.

Schio domina contro Battipaglia (93-55) grazie a un rotondo 50-20 nel secondo tempo, orchestrato da Achonwa (14 e 18 rimbalzi) e Harmon (18). Bologna viene fermata a Ragusa da una Passalacqua che vincendo i 2 recuperi aggancerebbe Schio. Le siciliane battono la Virtus 86-82 con 24 di Marshall, 8 dei quali negli ultimi quattro minuti. Colpo esterno di San Martino di Lupari, che espugna Sassari (69-74) grazie a Sulciute (27) e Pasa (19). Il Fila sale al settimo posto, agganciando Costa Masnaga, rispetto alla quale ha giocato una partita in meno, e domenica ospiterà Sesto San Giovanni, che precede le venete di due punti.

