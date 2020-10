BASKET

Il Veneto è l'epicentro nella domenica del 5° turno di Serie A: il motivo più positivo è legato allo spettacolo della sfida tra Venezia e Sassari, rivincita dell'ultima finale-scudetto disputata, il lato meno confortante è il primo rinvio di una partita del campionato a causa del Covid-19. Treviso-Cantù, infatti, è stata posticipata dalla Legabasket a data da destinarsi poche ore prima della palla a due, complici i tre casi di positività ai tamponi e l'isolamento per altri sei giocatori con sintomi all'interno della squadra brianzola: «Tenuto conto dell'obiettivo di ridurre il rischio di un potenziale focolaio che potrebbe già essere in atto, è disposto il rinvio della partita». A ciò si aggiunge la nota con cui la Federazione chiede ulteriori delucidazioni al Governo: «Il primo e il secondo Dpcm si basavano sulla suddivisione tra sport di contatto e sport individuali. L'attuale introduce un diverso elemento tra sport all'aperto e al chiuso escludendo i campionati nazionali.

In campo, Venezia disputa la miglior prova di questo inizio campionato, paragonabile per qualità al successo in Eurocup contro l'Unics Kazan. Il 99-92 contro il Banco Sardegna porta la firma di Michael Bramos (28 punti con 6-10 da tre), prima punta di un attacco che comunque trova canestri importanti da numerosi elementi: Fotu (17 in 21'), Watt (10), per non parlare di Tonut (15) e Mazzola, determinanti per l'11-0 che spezza l'equilibrio a metà quarto periodo. E i 99 punti segnati dall'Umana Reyer assumono ulteriore valore considerando l'assenza di Daye. Venezia stronca nel finale le resistenze di una Sassari capace di rimontare dal -10 del primo tempo (43-33) sulla spinta degli infallibili Bendzius e Bilan (29 e 16 punti con 16-17 al tiro complessivo), fino a superare con Treier (10) e Burnell (13) sul 65-67. Qui, la spinta di Tonut, Mazzola e Bramos vale il successo che permette all'Umana Reyer di rimanere al secondo posto, un ruolino di marcia che verrà messo a dura prova nel prossimo match contro la Virtus Bologna. «Una grande partita da parte nostra - dice Walter De Raffaele - se penso ai problemi fisici di De Nicolao, Stone, Watt e Vidmar, i ragazzi si sono superati con grande sacrificio». Gianmarco Pozzecco, espulso a due secondi dalla fine (e uscendo dal campo va quasi faccia a faccia con Julyan Stone), non si rammarica per la prima sconfitta rimediata pur avendo superato i 90 punti: «Venezia ha meritato, non abbiamo nulla da recriminare. Ora dobbiamo far divertire le persone che ci guardano da casa.

Accanto a Venezia, al secondo posto c'è Brindisi, capace di espugnare Trieste grazie all'8-0 negli ultimi tre minuti, spinto da Harrison (18) e Nick Perkins (16). I padroni di casa pagano l'assenza di Henry e Udanoh, non bastano i 14 dell'ex trevigiano Alviti. Al comando resta l'imbattuta Milano, che vince in casa di una Fortitudo Bologna orgogliosa e spinta da un Aradori da 20 punti nel primo tempo (24 alla fine). Ma nel quarto periodo, sull'infortunio al polso di Happ finisce la partita della squadra di Meo Sacchetti, e Milano ha gioco facile con Shields (17), Datome (16) e Hines (12 e 11 rimbalzi). In coda, successo pesante di Pesaro a Roma contro una Virtus sempre più in difficoltà.

Loris Drudi

