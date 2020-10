BASKET

Gli effetti del Covid-19 iniziano a farsi sentire sul campionato: le preoccupazioni sono legate anche al numero di spettatori possibili nei palasport nelle prossime settimane, e nel frattempo con il pubblico giocoforza limitato il fattore campo è stato quasi azzerato, visto che ieri pomeriggio si sono registrate cinque vittorie in trasferta in cinque gare, e dopo le prime tre giornate il 50% delle gare ha visto un successo esterno.

Mentre in serata, il coronavirus ha avuto impatto su Cantù, costretta a giocare il derby a Varese senza il playmaker titolare Jaime Smith, mentre per due membri dello staff e due giovani destinati a completare il gruppo, l'assenza è stata causata dagli esiti non refertati del tampone, per un problema del laboratorio che ha fatto gli esami. In vetta, Milano è l'unica big perfetta, perché dopo la Virtus Bologna sabato contro Cremona ieri anche Venezia si è vista sgambettare in casa da una squadra che appartiene alla zona medio-bassa della classifica.

STRIGLIATA DEL COACH

Pesaro ha vinto al Taliercio e il 72-90, generato dal 7-10 da tre degli ospiti nel terzo quarto, ha fatto infuriare coach Walter De Raffaele: «Pesaro ha meritato, noi abbiamo disputato una partita che, a parte l'inizio, è stata modesta e mediocre sotto tutti i punti di vista: energia, attenzione, idee, che sono state poche e confuse, e poi nella reazione ci siamo incaponiti a cercare soluzioni individuali. Dopo sconfitte così, con una brutta figura davanti al pubblico, si deve soltanto tacere. Serve prendersi le proprie responsabilità, l'allenatore per primo, e i giocatori a loro volta devono fare un esame di coscienza». Contro Filipovity (23 punti), Massenat (22) e l'ex di turno Ariel Filloy (11), Venezia non ha replicato nel modo giusto, subendo a rimbalzo e tirando male dalla distanza (7-28 da tre). E i 28 punti della panchina hanno rappresentato un inatteso deficit contro una Pesaro (36 punti dai cambi) accorciata dall'assenza di Delfino. All'Umana Reyer non sono bastati i 17 di Tonut.

DIFESA IN DIFFICOLTA'

Treviso ha perso in casa contro Brescia (87-94), in una serata in cui non sono bastati i 30 di Logan, capace di completare la rimonta sul 70 pari, ma qui l'11-0 della Germani con 20 di Cline (8-8 al tiro) e 14 di Ristic ha costretto Max Menetti a chiamare due timeout in pochi secondi, inutili però per invertire il trend. Treviso ha pagato la cattiva prova difensiva del primo tempo, in cui ha concesso 54 punti (e il +14 agli ospiti) con un emblematico 90% da due. Per Treviso, discreto rientro di Carroll (11).

Tutto facile per Milano, che ha dominato a Trieste contro una squadra decimata dalle assenze del bomber Henry e dell'ex veneziano Udanoh. A due successi è salita poi Sassari, che ha avuto gioco facile a Roma. Per i padroni di casa, privi di Evans e Beane e poi costretti a fare a meno di Robinson e Hunt nel corso della gara, bella prova di Baldasso (29), al record di punti in A. Vittoria in volata per Brindisi a Bologna contro Reggio Emilia, grazie ai punti della coppia di guardie americane Thompson (19) e Harrison (16).

Loris Drudi

