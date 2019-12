REYER, REGALO DI NATALE

BASKET

Per Natale, Venezia si regala il primo successo esterno in campionato, ottenuto dopo sei sconfitte lontano dal Taliercio. Per espugnare Reggio Emilia (85-104 finale), l'Umana Reyer mette in piedi uno show offensivo prima con l'ispirazione della coppia americana sotto canestro, con i 17 punti di Austin Daye (tutti in un primo tempo ciclonico) e i 21 di Mitchell Watt in 21', poi con la precisione da tre punti (17-26, per il 65%) a cui contribuiscono De Nicolao, Chappell e Bramos (9-9 dalla distanza in tre!).

La vittoria riporta i campioni d'Italia al nono posto assieme a Reggio Emilia, Varese e alla De' Longhi Treviso che ieri ha osservato il turno di riposo e li rimette in corsa per le Final Eight di Coppa Italia: l'ottavo posto dista soltanto due punti e già giovedì, in casa, l'Umana Reyer giocherà uno scontro diretto al cospetto di Roma. Per la terzultima d'andata, però, Walter De Raffaele deve fare i conti con gli acciacchi di Ariel Filloy (assente a Reggio Emilia) e Cerella, fermatosi per noie muscolari dopo la tripla di tabella del 66-77, il momento della fuga definitiva.

Il primo Over 100 di Venezia dopo oltre un anno e mezzo, matura da un attacco costante per 40 minuti nella sua precisione, ma la discriminante è la difesa. Nel primo tempo, Venezia concede troppo vicino a canestro e patisce le penetrazioni di Johnson-Odom (11) e dell'ungherese Vojvoda (13) e i voli dell'ex di turno Josh Owens (18), a cui Pardon dà minuti di fiato preziosi. E così i 58 punti con 9-15 da tre di Venezia a metà, con 30 del duo Daye-Watt, bastano appena per il +6. Ma dall'intervallo l'Umana Reyer esce meglio, e viene favorita anche dallo stop per noie al polpaccio di Fontecchio (10). Sono le triple degli inattesi Mazzola e Cerella a dare la fuga, rafforzata dal 5-0 di Tonut a inizio 4° periodo. Reggio Emilia non ha risposte anche perché la squadra di De Raffaele domina a rimbalzo (+14 finale), e la chiusura arriva con Chappell e Bramos (12 a testa) e la regia pulita di De Nicolao (10). Nel finale, poi, Davide Casarin firma il massimo vantaggio sull'83-104.

PUNTI PESANTI

In vetta, la Virtus Bologna rimedia il secondo stop in campionato: è Sassari a fermare la capolista, salendo a -2 dalla vetta. Nonostante il grande avvio di Teodosic (22 e 10 assist), le V nere prive di Hunter non reggono contro l'atletismo di Pierre (18) ed Evans (17). Accanto al Banco Sardegna, sale a -2 dal primato anche Milano, che supera una Trento ormai fuori dai giochi per la Coppa Italia: il miglior White (10) della stagione e Della Valle (11) aprono la strada a Micov (10), decisivo nella fuga della ripresa. Alla Dolomiti Energia non bastano i 15 dell'ex di turno Alessandro Gentile. Sale al quarto posto la Fortitudo Bologna, che battendo Brindisi mette quasi al sicuro le Final Eight. Con una prova da 42 di valutazione Henry Sims (17 punti e altrettanti rimbalzi e 7 stoppate) trascina i suoi e lancia la sfida alla Virtus, avversaria nell'attesissimo derby di Bologna della sera di Natale. I pugliesi tornano da -14 a -4 grazie a Banks e Stone (24 a testa) e al debuttante Sutton, ma Daniele Cinciarini ferma la rimonta. In coda, successi pesanti di Cantù e Pistoia. I brianzoli vincono a Trieste con Clark (27), i toscani trascinati da Petteway (32) battono Pesaro e la lasciano a zero punti.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA