Reyer, nuovo match-point Milano vince e va alla bella

BASKET«Abbiamo imparato la lezione». Ad assicurarlo è MarQuez Haynes, regista e capitano dell'Umana Reyer che dopo il 72-59 rimediato giovedì a Trento, oggi si gioca il secondo match-point in trasferta per volare in semifinale. Alle 20.45 (RaiSport), Venezia cerca il punto del 3-1 contro la Dolomiti Energia, e la ricetta di Haynes, 15 punti in gara3, è chiara: «Dobbiamo sistemare qualche dettaglio offensivo e serve un'altra consistenza difensiva» dice, ricordando i 57 e 51 punti concessi nei due match vinti al Taliercio, diventati però...