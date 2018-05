REYER, IL FASCINO DEL PRIMATO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETMESTRE In campo per il primato di regular season e per garantirsi fino alla fine il vantaggio del campo nei playoff.Venezia e Milano si giocano dunque stasera al Taliercio (ore 20.30) il primo posto in classifica nell'ultima giornata di campionato che determinerà gli accoppiamenti della seconda fase, quella che assegnerà lo scudetto.Una partita che in teoria promette scintille ma che forse in realtà va interpretata diversamente partendo dal presupposto che la vera priorità per entrambe le squadre sarà quella di non farsi male, di...