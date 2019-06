Reyer, gara4 senza appelli e Stone acciaccato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET«Ci rimbocchiamo le maniche e vinciamo la prossima». Il messaggio di Walter De Raffaele al mondo Reyer è partito subito dopo gara3 e la sconfitta al supplementare contro Cremona che mette Venezia spalle al muro: stasera (20.45, RaiSport) la Reyer deve vincere al Taliercio per allungare la stagione almeno fino a gara5 da giocare venerdì in casa Vanoli. Il ko in gara3 per pochi dettagli: la brutta difesa sul canestro di Crawford che ha portato all'overtime e l'1 su 17 da tre dopo l'intervallo. Un dato che fotografa i playoff...