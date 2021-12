(ld) Alla vigilia del derby al vertice, domenica al Taliercio, Schio e Venezia non sbagliano. Il Famila resta imbattuto grazie al netto 90-64 su Empoli: il decimo successo iniziale consecutivo arriva per merito del terzo quarto, con 33 punti realizzati dalla capolista in 10'. Alla solita Gruda (18 punti) padrona dell'area si unisce la precisione dalla distanza di Mestdagh (20) e Del Pero (15), 9-16 da tre in coppia. Ottimo impatto anche per Keys (17), al rientro dopo l'assenza in Eurolega, per un Famila che ritrova anche André (11). Ancora out Sottana e Collier, ben sostituita nel terzetto delle straniere da Mestdagh. Venezia aveva vinto l'anticipo contro Sesto San Giovanni per 61-53. Merito della difesa capace di limitare le lombarde a 22 punti nel primo tempo, risultando la chiave del break di 17-0 per il 23-11, mentre l'attacco di Andrea Mazzon trova il meglio dalle straniere, con Anderson (15), Thornton 12 e Ndour (10 e 14 rimbalzi) tutte in doppia cifra. Il 4-24 da tre dell'Umana Reyer non pesa, coperto anche dal predominio a rimbalzo (46-31). Alla pari con Venezia c'è sempre la Virtus Bologna, che passa sul campo di Broni (60-75) con Dojkic (26) protagonista. Si mantiene in alta classifica anche Ragusa, che vincendo a Faenza (66-78) rovina il debutto nel ruolo di head coach dell'ex azzurra Simona Ballardini. Tuttavia le siciliane perdono per infortunio Taylor. Successo importante per San Martino di Lupari, che vince a Costa Masnaga (69-76) grazie all'avvio-sprint (10-24 dopo un quarto) grazie a Milazzo (18) e Russo (19), brave a non sfigurare nel duello con la 17enne Matilde Villa (22). Il Fila resta all'interno della zona-playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA