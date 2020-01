Reyer doma la Fortitudo Cremona passa a Treviso

BASKET

L'acrobazia allo scadere del 30' permette ad Ariel Filloy di cancellare il periodo nero e diventare protagonista del successo di Venezia sulla Fortitudo Bologna (80-70) assieme ai soliti Watt (19 punti) e Bramos (14). L'italo-argentino (16) segna il 56-51 poi, con due triple, apre e chiude il 10-0 con cui i campioni d'Italia superano le resistenze della neopromossa, coriacea anche senza Stipcevic e Daniel. La Reyer accelera nel quarto finale grazie anche alla difesa e ribalta il -7 dell'andata. Venezia sale al quinto posto assieme a Cremona e Brindisi, in attesa di inserire Goudelock. E intanto ritrova un buon Udanoh, 10 punti in luogo di Daye.

AL PALAVERDE

Treviso non interrompe la striscia negativa, e contro Cremona (84-94) arriva la sesta sconfitta di fila. Un risultato che rende la sfida di domenica a Pistoia che dopo il -30 a Bologna contro la capolista Virtus è sul filo della zona-retrocessione a -2 dalla De' Longhi come un crocevia per la salvezza. Alla squadra di Menetti non basta rialzare la testa dopo il -14 iniziale dato da Happ (22 con 10-10 al tiro, tutti nel primo tempo!) con la rimonta di Fotu (27) e Logan (22). Sul quarto fallo di quest'ultimo al 24' cala il buio sulla De' Longhi, che senza il proprio leader subisce le triple di Ruzzier (11) artefice del decisivo 14-2 esterno. Oltre al successo della Virtus su Pistoia, con Ricci (22) protagonista, Reggio Emilia espugna Trento: festeggia l'ex di turno Buscaglia, che ha 27 da Johnson-Odom e 20 da Fontecchio. Oggi, il big-match è Brescia-Milano, posticipo su RaiSport.

Loris Drudi

Serie A. 19° turno Ieri Trento-Reggio E. 81-103, Virtus Bo-Pistoia 90-60, Treviso-Cremona 84-94, Reyer-Fortitudo 80-70, oggi Varese-Trieste, Brindisi-Roma, Pesaro-Sassari, Brescia-Milano (20.45). Rip.: Cantù Classifica: Virtus Bo* 32, Sassari 28, Brescia 24, Milano 22, Brindisi, Cremona e Venezia* 20. (*una gara in più)

