REYER DE' LONGHI CHE BOTTE

BASKETVENEZIA Finali amarissimi, Umana Reyer e De' Longhi Treviso si mangiano le mani e vedono sfumare le vittorie nei punto a punto in volata. Domenica da dimenticare per le due rappresentanti del basket veneto: i campioni d'Italia di Venezia cadono 71-70 al Taliercio contro l'Olimpia Milano; la neopromossa Treviso esce sconfitta 77-74 dal PalaBancoDesio di Cantù. Tanto a Mestre quanto in Brianza veneziani e trevigiani hanno avuto il possesso-vittoria facendo crescere il rammarico. La Reyer, al termine di una sfida alla pari contro Milano,...