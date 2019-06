REYER, BLITZ DI SASSARI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETMESTRE Stavolta Sassari fa pesare il suo maggior atletismo, la sua fisicità non lasciando scampo a una Reyer che ha concesso davvero troppo sotto canestro alla squadra di Pozzecco che ha beneficiato di tante seconde e terze occasioni facendo male alla Reyer nel suo storico punto debole. Il problema è che gli orogranata non hanno saputo bilanciare l'handicap giocando in attacco una partita orribile segnata da percentuali orribili e anche da gravi problemi in regia con Haynes e De Nicolao che hanno pasticciato alla grande non mettendo di...