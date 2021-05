Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non c'è il pubblico eppure il fattore campo continua a regnare nella serie tra Venezia e Sassari: nel ritorno sull'isola, il Banco Sardegna vince gara3 75-60 e riapre i giochi, con la possibilità domani di pareggiare, sempre in casa. Venezia paga un primo tempo insufficiente, nel quale la personalità di Spissu (13 punti) e il gioco interno di Bilan (10) e Happ (11) fanno il vuoto in favore del Banco. All'Umana, che parte con un 0-8 da tre,...