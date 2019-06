REYER, ANCORA UNA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE A un passo dal grande sogno, a una partita da ciò che pochi, forse nessuno, avevano osato sperare quando questo magnifico gruppo fu creato pensando sì ad un grande campionato ma non cosìgrande. E invece la Reyer è lì, pronta a cucirsi addosso il secondo scudetto nel giro di tre stagioni, qualcosa di inimmaginabile fino a qualche anno fa e che nemmeno il più inguaribile degli ottimisti avrebbe pronosticato. Certo per ora è ancora un sogno perché fino a prova contraria Sassari è ancora pienamente in gioco ma è fuori d'ogni...