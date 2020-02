BASKET

Negli States ogni anno va in scena il March madness che tradotto in italiano significa Follia di marzo: tre weekend a cavallo fra marzo e aprile dove le migliori università americane si sfidano fino ad arrivare alla Final Four. Venti giorni pazzi dove può succedere davvero di tutto e dove Davide può battere Golia come è accaduto in diverse edizioni. Bene, la Final Eight di Coppa Italia disputata tra giovedì e domenica a Pesaro in qualche modo ha ricordato il March madness perchè nulla è andato come molti credevano, a partire dai bookmakers che alla vigilia della rassegna avevano quotato il successo finale della Reyer a 11 o 12 contro i 3 di Bologna, Milano e Sassari...punto più o punto meno. E chi ci ha creduto puntando comunque sugli orogranata ha fatto festa due volte, prima davanti alla tivù o nella curva dell'astronave di Pesaro e poi alla cassa dell'agenzia. E all'incasso è andata ovviamente anche la Reyer che ha mostrato ancora una volta di saper cambiar pelle in un amen togliendosi di dosso quelle scorie che finora l'avevano limitata e relegata ad un ruolo secondario nel campionato.

SQUADRA KILLER

Non è la prima volta e crediamo non sarà l'ultima visto che in questi anni la Reyer è spesso riuscita a stupire tutti con gli effetti speciali, che poi speciali non sono considerato che vincere, in casa Reyer, è diventato ormai la normalità nel segno di una crescita costante e inesorabile. E se è vero che fino a qualche giorno fa la squadra orogranata aveva diviso tifosi e addetti ai lavori per via di un cammino piuttosto ondivago (più in campionato che in Eurocup), è altrettanto vero che da domenica tutti sono più o meno d'accordo nel sostenere che la Final Eight di Pesaro ha rappresentato la svolta della stagione reyerina riconsegnando al movimento quella squadra killer che raramente sbaglia quando conta. Una stagione in cui la Reyer di strada ne può fare ancora tanta, sia in Eurocup che in campionato perchè la regular season lascia sempre il tempo che trova e quindi l'attuale posizione in classifica non deve preoccupare. Quel che conta, e vale per tutte, è invece arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile come da tempo predicano Federico Casarin e Walter De Raffaele, senza scordare il preparatore atletico Colombini che in questi anni ha recitato sempre un ruolo fondamentale nei successi orogranata caratterizzati dalla tecnica, dalla qualità, dalla solidità mentale ma anche da uno stato fisico che proprio nei playoff ha spesso registrato il suo massimo picco.

PROGETTI

E il fatto che ieri il presidente Casarin abbia detto che la Reyer abbia ancora fame nonostante la scorpacciata di Pesaro, la dice lunga sugli obiettivi fissati in questa stagione, in primis l'Eurocup cui la società veneziana tiene in maniera particolare per portare avanti quel progetto di visibilità internazionale che dipende però soprattutto dall'edificazione o meno del nuovo palasport, l'unica finora nota stonata di un piano che sta mordendo il freno e che rischia di bloccare le grandi ambizioni (Eurolega) della Reyer. Un palasport impantanato nelle pastoie burocratiche della bonifica e che idealmente fa a pugni con ciò che ha saputo conquistare la Reyer in questi anni.

Ed è oggettivamente un po' triste registrare che la città forse più famosa e visitata al mondo (Venezia) non abbia un impianto all'altezza quando invece realtà ben più piccole e sicuramente meno ricche giocano in strutture all'avanguardia sotto ogni punto di vista. Venezia, intesa come territorio comunale, è probabilmente l'unico capoluogo di regione in Italia a non avere ancora un palasport, uno stadio e una piscina se non altro dignitosi. Un vero paradosso.

