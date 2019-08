RESPINTO IL RICORSO RAI CHAMPIONS SU MEDIASET

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAROMA Il «no» del Tribunale di Milano, il secondo dopo quello del 26 giugno, è definitivo: la Rai è fuori dalla Champions League. Respinto anche il secondo ricorso intentato verso Sky che ha concesso in sublicenza a Mediaset, per le prossime due stagioni, la trasmissione in chiaro di una partita a settimana della ex Coppa dei Campioni. «È stato stabilito in via definitiva che Sky non ha l'obbligo di concedere in sublicenza alla Rai il diritto di trasmettere le partite di Champions», sottolinea lo studio legale Cleary Gottlieb,...