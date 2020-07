MOTOGP

JEREZ Marc Marquez getta la spugna. Ha provato a scrivere una pagina di storia, ma gli è mancato il finale. Si è spinto fin dove poteva sorreggerlo la pura forza di volontà. Poi si è arreso al dolore del braccio destro, «come morto», operato martedì per ricostruire l'omero spezzatosi la domenica precedente. Il Gp di Valencia non vedrà al via il campione del mondo e sarà la sua prima assenza da quando è in MotoGp.

Con il tempo di 1'3707, la pole (seconda consecutiva) è andata ad un sempre più convincente Fabio Quartararo, vincitore la scorsa settimana nella prova di apertura del motomondiale. In prima fila il nizzardo del team Petronas Yamaha sarà affiancato da Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale e da uno strepitoso Francesco Bagnaia (Ducati Pramac), mai così alto in griglia nella massima cilindrata.

PASSO AVANTI

Un grande passo avanti lo ha compiuto Valentino Rossi: la Yamaha del Dottore apre la seconda fila, condivisa con il portoghese Miguel Oliveira (Ktm Tech 3) e con Franco Morbidelli (Petronas Yamaha). In ritardo le Ducati factory: quarta fila per Danilo Petrucci con l'11° tempo, quinta per Andrea Dovizioso con il 14°. A far parlare in futuro del sabato spagnolo, però, sarà soprattutto la sfida persa da Marquez con la sua umanità. Nonostante l'arto livido e con evidenti i segni dell'intervento, è salito sulla sua Honda per sostenere due manche di libere, rimediando un 19° ed un 16° tempo. Quindi ha preso il via nella Q1, ma dopo appena un giro è rientrato al box e poi nel motorhome. Qui la decisione, in accordo con Honda, che in queste condizioni prendere il via sarebbe stato un inutile azzardo. «Quando ho iniziato le qualifiche ho avuto una strana sensazione al braccio, come se fosse morto - ha raccontato lucidamente il pilota -. A quel punto ho deciso di fermarmi».

