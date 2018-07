Renzi jr supera i provini e va in ritiro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI UDINESE UDINE - Ha superato a pieni voti il primo test iniziato il 23 luglio con i giovani della Primavera bianconera tanto che ieri è stato aggregato alla squadra che si è trasferita ad Ampezzo per il ritiro che si concluderà l'8 agosto e che, a questo punto, sarà decisivo per il destino del figlio dell'ex premier Matteo Renzi, Francesco, 17 anni, apirante bomber. Il giovane ha tutte le qualità per emergere, per sperare non solo di firmare il contratto che lo legherà per i prossimi 3 anni al club bianconero e disputare il prossimo...