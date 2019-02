Renè De Silvestro quinto ai Mondiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCI PARALIMPICORené De Silvestro chiude i suoi Mondiali paralimpici di sci alpino con un quinto posto nella supercombinata, nella quale si è classificato decimo nella gara di supergigante e poi quarto nello slalom, per la quinta posizione complessiva. Il forte atlete cadorino ha confermato dunque la sua predilezione per le gare tecniche, rispetto a quelle veloci. Renè era stato quarto anche nella gara di esordio di questi Mondiali, sulla pista di Kraniska Gora, in Slovenia, prima di trasferirsi in Italia, a Sella Nevea, nell'organizzazione...