Relax finito, Ronaldo prepara un nuovo inizio in campionato

IL FENOMENOIl grande assente affila le armi in vista del rientro. Mentre ieri sera i suoi connazionali affrontavano l'Italia nella «sua» Lisbona, Cristiano Ronaldo si godeva le ultime ore di relax in vista della ripresa degli allenamenti, oggi alla Continassa. Anche quando non gioca, CR7 fa sempre notizia: in Portogallo tutti si chiedono quanto valgono i campioni d'Europa senza la loro stella, mentre a Torino confidano che si sblocchi presto, possibilmente già domenica contro il Sassuolo. Il fatto che il Pallone d'oro non compaia ancora tra...