La Uefa entro il 25 maggio ha chiesto di sapere dalle 55 federazioni le loro intenzioni. Anzi, da 53 federazioni perché Olanda e Francia hanno già archiviato la pratica. Da Nyon hanno fatto sapere: «I club che sono ancora in corsa per Champions ed Europa League potranno giocare lo stesso», nella fattispecie Psg e Lione ancora in corsa in Champions (i lionesi nel ritorno degli ottavi contro la Juve dopo aver vinto 1-0 l'andata; i parigini già ai quarti). Entro il 3 agosto, poi, la Uefa vuole una classifica di merito sportivo per organizzare le Coppe 2020/21. Tutto nella massima libertà di ricorrere anche a formule inedite come i playoff. Tutto, però, in contrapposizione alla Fifa. Il presidente Infantino, infatti, avrebbe ben visto una stagione articolata sull'anno solare con Europeo spostato all'inverno del 2021 che avrebbe allineato il calcio europeo al Mondiale di Qatar 22 che si giocherà a cavallo tra novembre e dicembre. Emblematico il messaggio del comitato medico Fifa: «Non si giochi fino a settembre». Il risultato è che in Europa anche nel calcio ognuno sta andando per conto suo. La Premier League inglese vuole ricominciare per assegnare il sacrosanto scudetto al Liverpool che lo aspetta da 30 anni (ieri la polizia ha auspicato che le 92 partite rimanenti si giochino per lo più in campo neutro per limitare lo spostamento delle persone). La Bundesliga oggi dovrebbe conoscere dalle labbra della Merkel il suo destino: è pronta a rimettere la palla al centro dal 9 maggio. La Liga spagnola spera di tornare a fare allenamenti individuali dal 4 (o 11) maggio. Alla finestra sta l'Eca di cui Agnelli è presidente: l'associazione dei top club non ha mai fatto mistero di puntare alla Superlega e il terremoto da Covid-19 può accelerare la metamorfosi del calcio.

Ro. Buf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA