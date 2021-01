REGINA

TORINO Da qualche tempo in casa Fiat hanno diviso l'offerta di prodotto in due categorie: aspirazionale e funzionale. La prima è rappresentata da un'auto cool come la 500; la seconda da auto come la Panda: la cara, vecchia Panda, da 40 anni sulla breccia e tuttora la più amata dagli italiani, con il suo carattere friendly e la sua versatilità a buon mercato.

Ma il tempo passa per tutti e non è un segreto per nessuno in casa Fiat è allo studio da un bel po' il progetto Centoventi, anticipato al Salone di Ginevra 2019 e mirato a un'innovazione radicale, che farà piazza pulita della piccola, geniale automobile inventata da Giugiaro nel 1980 e sapientemente rimodellata da Roberto Giolito (Centro Stile Fiat) nel 2012.

I tempi del cambiamento sono però ancora lunghi e, in attesa che maturino le condizioni per dare il via libera a svolte radicali, a Torino è stato di recente deliberato il varo di una nuova versione della Panda attuale. È la Panda Sport, che si aggiunge ai modelli Life e Cross con motori benzina, ibridi, Gpl e metano, distinguendosi non per le prestazioni o per la potenza, come potrebbe lasciar credere il nome, ma per il carattere fun e per una serie d'interventi incentrati sullo stile e sulla personalizzazione.

Insomma, un modo per conferire freschezza e appeal a un modello d'una certa età che continua comunque a dominare le vendite in Italia e nel Continente: nel corso del disgraziatissimo 2020 pensate - ha fatto segnare la maggiore crescita nel segmento rispetto al 2019 (+3,7%) e la più alta quota mai raggiunta dal 2012 ad oggi: 49,1% in Italia, 17,8% in Europa!

La Panda Sport monta cerchi in lega da 16 pollici bicolore, presenta un nuovo logo cromato e adotta maniglie e calotte degli specchi in tinta carrozzeria; è disponibile anche in una nuova tinta grigio opaco, mentre a richiesta è possibile avere tetto nero e dettagli estetici in nero lucido.

AMMESSA ALLE ZTL

La stessa caratterizzazione si ritrova all'interno dove risaltano la plancia di colore titanio, pannelli porta in ecopelle, sedili in grigio scuro e un nuovo sistema d'infotainment.

La motorizzazione è affidata al FireFly 1.0 70 cv Hybrid, che abbina il motore 3 cilindri da un litro a un motorino elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) con batteria al litio da 11 Ah di capacità e potenza di picco di 3,6 kW: quanto basta per abbattere consumi ed emissioni e consentire anche alla Panda Sport di figurare come una virtuosa citycar ammessa nelle ZTL. Per coloro che non intendono rinunciare a un'immagine più grintosa è previsto il Pack Pandemonio (tributo al kit lanciato nel 2006 sulla vecchia Panda 100 HP) che include pinze freni rosse, vetri scuri e volante in tecno-pelle con cuciture rosse.

Tra le dotazioni qualificanti si segnalano il sistema multimediale con schermo a sfioramento da 7 montato a sbalzo, la radio con sistema digitale DAB e la predisposizione Apple CarPlayTM e Android AutoTM che integrano perfettamente lo smartphone. «È la Panda che non c'era tiene a dire Luca Napolitano, responsabile del marchio Fiat per l'area EMEA e nelle nostre previsioni occuperà il 10-12% della domanda, guardando a un cliente giovane, dinamico, attratto da uno stile di vita sportivo».

Il prezzo è stato fissato a 15.500 euro, ma tra sconti e promozioni si scende a 14.000, ancora meno in caso di rottamazione dell'usato.

Sergio Troise

© RIPRODUZIONE RISERVATA

