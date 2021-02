L'EVENTO

CORTINA Nel bene e nel male. La neve è già la protagonista dei Mondiali 2021. I violini suonano sul palco di Cortina che indossa l'abito migliore per non sfigurare agli occhi del mondo. Gianna Nannini canta meravigliosa creatura. Anche un omaggio alla regina delle Dolomiti. Intanto cade una nevicata copiosa, capace di condizionare il segnale televisivo e di costringere centinaia di persone a lavorare tutta la notte per preparare le piste per questa mattina alle 11, quando si aprirà il cancelletto della competizione iridata.

Nei settanta minuti di diretta, sotto una specie di tormenta, Cortina si è presentata come vera località invernale, niente a che fare con i vip (o presunti) da struscio sul liston, culla dello sci e dello sport, invece, con una storia più che secolare alle spalle e un futuro radioso davanti, non soltanto nelle due settimane di gare iridate, ma soprattutto guardando ai Giochi olimpici del 2026. Lo hanno enunciato dal palco nei discorsi ufficiali. Lo ha sottolineato la voce giunta dall'Europa, nel messaggio di Marija Gabriel, commissaria europea per innovazione, ricerca, cultura, istruzione e gioventù. «Da oggi, per due settimane, Cortina è al centro dell'attenzione del mondo intero. Siete davvero The Queen of Dolomites. Ci saranno oltre 600 atleti di 70 nazioni. Lo sport insegna, tra le altre cose, a non mollare, a crederci sempre. Voi lo avete fatto, malgrado la pandemia Covid-19. In bocca al lupo a tutti».

Lo spettacolo, in equilibrio tra sobrietà, eleganza e a tratti minimalismo, è stato condizionato anche dalla presenza delle mascherine. Che hanno coperto i volti degli atleti, sfilati sul palco, uno per nazione, bardati di sciarpe e cappelli per il freddo con il volto oscurato per la pandemia. Sono state le riprese televisive a veicolare i messaggi; accadrà lo stesso da oggi, per due settimane, per le gare sulla Tofana e sul Col Druscié. Una cerimonia scattata con il quartetto d'archi femminile e le musiche della tradizione veneziana; con l'attore Francesco Montanari a leggere pagine dense, la storia, i valori, le radicate forme di cultura della gente d'Ampezzo, una comunità che vive in questa conca da mille anni, diventata principessa con il fenomeno turistico di fine Ottocento e regina con le Olimpiadi 1956, per chiudere con la certezza che, se avrà vinto lo sport, avrà vinto il futuro.

È risuonata spesso questa parola, nel piazzale della stazione, anche nella cover di Futura di Lucio Dalla, cantata da Francesco Gabbani, l'artista più atteso con Gianna Nannini. Il futuro anche nei ragazzi degli sci club, nei giovani volontari di Fondazione Cortina 2021, nei maestri di sci che hanno portato sul palco lo sventolio di settanta bandiere, dei cinque continenti. L'ultima, il tricolore italiano, nelle mani di Wendy Siorpaes, sciatrice di casa. I vessilli da issare sui pennoni, dell'Italia e della Fis, li hanno portati già dalle Tofane i carabinieri del servizio controllo piste e i finanzieri del soccorso alpino. A suonare gli inni dal vivo c'erano gli ottoni del Corpo musicale di Cortina, negli abiti tradizionali ladini ampezzani della festa. Gli stessi abiti che hanno vestito le giovani ballerine nella coreografia che ha chiuso lo spettacolo. E poi le immagini del Carnevale di Venezia, dell'Arena di Verona, a testimoniare che attorno a Cortina si è stretto tutto il Veneto. E sarà così anche fra 5 anni per i Giochi.

È stato il numero uno di Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton, a sottolineare dal palco quanto difficili siano stati gli ultimi mesi: «Non ci siamo mai arresi, abbracciati a questo bellissimo ricordo, ormai lontano, delle Olimpiadi 1956. Sono arrivati i Mondiali 2021 ma non sono finite le sfide: la pandemia, lo stesso nemico da combattere in tutto il mondo. Abbiamo continuato a guardare avanti, ad essere fiduciosi del futuro, che non aspetta. Abbiamo fatto appello ai valori più profondi del mondo dello sport: è sfida e inclusione, è duello e fratellanza. Benvenuti in Italia, Paese del bello, culla del Rinascimento. Il nostro auspicio è che da oggi, per quattordici giorni, questa sia la casa di tutti». E ieri non poteva mancare l'ultima asperità prima dell'inizio della discesa: la neve. Qui a Cortina, meravigliosa creatura.

Marco Dibona

