CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

REGGIO EMILIA Questa volta la rimonta, l'ennesima di un stagione trionfale, vale la Champions. L'Atalanta soffre un tempo, va in svantaggio. Poi nella ripresa vince la sfida con l'uomo in più e chiude la stagione sul podio della serie A davanti a Inter e Milan. Atalanta subito all'assalto: al 3' tracciante di Freuler dal limite e palla fuori non di molto. Al 15' Pegolo esce male di pugno ma poi rimedia sulla conclusione defilata di Gomez. Al 19' break letale del Sassuolo che passa in vantaggio: sponda di Boga per Berardi e destro fulmineo a...