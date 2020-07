REGGIO EMILIA Nella serata del rinnovo di Ralf Rangnick con il Lipsia, il Milan dà ancora una volta il meglio di sé conquistando la settima vittoria su nove gare post lockdown. L'ultimo capolavoro di Stefano Pioli firmerà un contratto di due anni è la vittoria in casa del Sassuolo grazie alla doppietta di Ibrahimovic, che torna al gol su azione ed è la prima volta da quando il campionato è ripartito. I rossoneri non si fermano più. Abbattono pure gli emiliani di Roberto De Zerbi, sorpassano la Roma e ora sono quinti a +1 dai giallorossi. Lo fanno con una facilità impressionante, nonostante nei primi 30' minuti perdano Conti e Romagnoli, in fortissimo dubbio per la gara di venerdì contro l'Atalanta (e con i bergamaschi non ci saranno di sicuro Theo Hernandez e Bennacer, squalificati, da valutare Kjaer). Decisivi i due assist di Calhanoglu e le due reti di Ibrahimovic. Al Sassuolo non basta il momentaneo pareggio di Caputo su rigore, concesso dall'arbitro Pairetto dopo aver visionato le immagini al Var. La prestazione eccellente del Milan ha fatto capire a tutto quanto sia importante tenere in panchina un allenatore preparato come Pioli. «Non è il momento giusto per lavorare insieme. Ralf non assumerà nessun ruolo nel club rossonero», le parole dell'agente del tedesco alla Bild. Sono tre le prossime tappe: il rinnovo di Donnarumma, l'incontro con Ibrahimovic e il riscatto di Rebic dall'Eintracht Francoforte.

ATTESA

Nel frattempo, Gigio si gode la presenza numero 200 in rossonero (con la fascia di capitano dalla mezz'ora dopo al sostituzione di Romagnoli), a poco più di 21 anni. «La promessa la manterremo, dobbiamo celebrare un traguardo prodigioso, un giocatore fantastico, sul quale bisogna cercare di costruire la storia presente e futura del Milan. Zlatan? È concentrato e determinato. In questo periodo i giocatori vanno gestiti, è stata fatta letteratura. Ibra è sereno e vuole aiutare la squadra. Con lui ci troveremo subito dopo la fine del campionato. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire, il contributo che ha portato è indiscutibile, ha trasformato la squadra e aiutato la crescita di questi ragazzi», ha detto il ds del Milan, Frederic Massara. Su Rebic ha concluso: «La tempistica è meno stringente, abbiamo il tesseramento di Ante anche per la prossima stagione». Segnale che i rossoneri sono già proiettati sulla prossima stagione. Con Pioli in panchina. E non è escluso che ora possano risalire anche le quotazioni di Paolo Maldini.

Roberto Salvi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA