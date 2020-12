REGGIO EMILIA Il Milan resiste in vetta, al ritorno dell'Inter e della Juve. E dopodomani può chiudere l'anno solo in testa. Resta lassù grazie al gol più veloce nella storia della serie A, 6 e 76 centesimi, che arriva come nel football americano, con azione alla mano. Brahim Diaz tocca di fianco per Calhanoglu che va in profondità, sulla sinistra, Marlon non lo contrasta, la dà a Leao che piazza la palla sul secondo palo. Un lampo da superbowl. «Abbiamo 4-5 schemi sul calcio d'avvio - spiega Stefano Pioli - volevamo approcciare bene la partita, nelle ultime gare eravamo mancati in qualcosina. In allenamento non pettiniamo le bambole». Rafael Leao, dunque, portoghese di origine angolana, passerà alla storia, perché neanche fra gli altri campionati europei principali c'è mai stato un gol tanto rapido. «Cerchiamo sempre di giocare in avanti, sul fischio iniziale - dice - abbiamo segnato e fatto un ottimo lavoro. Pensiamo allo scudetto, la strada è giusta quanto lunga». La combinazione Calhanoglu-Leao batte il Paolo Poggi del 2001, l'ala sinistra ex Roma giocava nel Piacenza, a Firenze segnò in 81. Nella Liga, il gol più veloce è di Joseba Llorente, 722, per il Real Valladolid, 2007-08.

RIVALSA

Il record milanista testimonia la voglia di rivalsa dopo i 2-2 ottenuti nel finale con il Parma e a Genova, per questo è festeggiato anche in pullman, al ritorno verso Milano, e su Instagram. Sassuolo-Milan è stata simile a Sassuolo-Inter, al di là dell'unico gol di scarto rispetto allo 0-3, i neroverdi quando hanno una partita di vertice avvertono la pressione. Il Diavolo, invece, ha 7 under 23 titolari eppure non trema. Raddoppia al 9' con Calahnoglu, cross al bacio di Leao ma c'era il fuorigioco a centrocampo, sulla ricezione di Saelemaekers, dunque il Var annulla.

THEO SPEED

Lo 0-2 vero parte da Brahim Diaz, fugge a Toljan, serve Theo Hernandez che aggira Marlon con il suo sprint da 400 piani, serve Saelemaerkers che infila. Il resto è controllo milanista e accelerazioni, con qualche folata emiliana. Eccessive le ammonizioni a Kessiè (che salterà la Lazio) e a Calabria; Donnarumma para su Bourabia e si arrende alla deviazione in barriera di Hauge sul sinistro di Berardi. Il norvegese è tanto bravo in avanti (Consigli piazza su di lui una delle due parate) quanto in ritardo in difesa. Dove Kalulu sembra Nesta e solo Krunic è in ombra. Aspettando Ibra, può bastare. Certo sul lungo periodo le individualità di Juve e magari Inter saranno superiori. Pioli però non è mai stato così tanto lassù, in carriera, insegue il primo trofeo e la Champions, dopo il preliminare perso con la Lazio.

Vanni Zagnoli

