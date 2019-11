CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Recentemente l'Uefa ha organizzato una riunione dei migliori allenatori europei, svoltasi a Nyon, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Guardiola, Klopp, Zidane ed i nostri Allegri, Ancelotti, Sarri, Fonseca. Erano presenti anche Ceferin, presidente dell'Uefa e Marchetti, capo competizioni dell'Uefa. Il tema su cui discutere era principalmente il Var ed alla fine si è capito che gli allenatori non lo percepiscono come una soluzione certa agli errori nel calcio e che è emersa una indicazione chiara: qualcosa da cambiare c'è e pure in...