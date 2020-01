REBIC FA L'IBRA, MILAN OK

MILANO Una vittoria così il Milan non l'aveva mai conquistata in questa stagione. Con cattiveria, senza arrendersi mai. Nemmeno al 93' quando Rebic recupera palla, beffa Becao (l'autore del gol vittoria nell'1-0 dell'andata alla Dacia Arena, ndr) e trafigge il portiere friulano Musso regalando ai rossoneri una vittoria insperata, la terza di fila tra campionato e Coppa Italia.

«Sono felice per la doppietta, finalmente ho avuto una chance e spero di averne altre in futuro», la gioia del croato, che sembra ormai aver scavalcato Piatek (rimasto in panchina per tutta la gara e sempre sul mercato) nelle gerarchie. Ed è una sorta di invenzione di Stefano Pioli a regalare al Diavolo questa vittoria sofferta, «dall'epilogo sanguinoso» per una bella Udinese, per dirla come il suo allenatore Luca Gotti.

La scelta del tecnico rossonero di inserire Rebic per Bonaventura già in avvio di ripresa si rivela azzeccata perché è il croato a pareggiare su assist di Conti. Un gol importantissimo, la svolta del match, che per il Milan si era messo male al 6' per il vantaggio firmato da Strygen Larsen, bravo ad approfittare di un'uscita a vuoto di Donnarumma - troppo fuori area - su Lasagna.

I friulani giocano 45' di grande calcio, con un centrocampo che aggredisce, lasciando senza idee i rossoneri. Kessie e Bennacer sbagliano tanto, Bonaventura sparisce subito dalla scena e addirittura Ibrahimovic fa fatica con la marcatura di Nuytinck.

REAZIONE ROSSONERA

A raddrizzare la partita ci pensa appunto Rebic che firma l'1-1 ed è sempre presente in tutte le azioni offensive dei rossoneri. Il Milan attacca, ma si scopre. Donnarumma dimostra di aver archiviato l'errore iniziale con tre interventi prodigiosi su Lasagna, Mandragora e Okaka (errori sottoporta imperdonabili) e dà coraggio e fiducia al resto della squadra. Tanto che, infatti, è il solito Theo Hernandez a raddoppiare con un gran tiro al volo dal limite. Per il francese è il quinto centro stagionale (bisogna arrivare fino a Panucci nel 1995-96 per trovare un altro difensore milanista così prolifico), a conferma che è uno dei migliori acquisti (se non il migliore) del club di via Aldo Rossi degli ultimi anni.

L'Udinese non ha paura e a 5' dalla fine trova il meritato 2-2 con un colpo di testa di Lasagna, che al Meazza si esalta sempre, su un cross preciso di Strygen Larsen.

Cala il silenzio a San Siro con qualche mugugno in tribuna, ma all'ultimo assalto, al minuto 93, sempre Rebic porta a spasso Becao al limite dell'in area e batte a rete preciso. È 3-2 per il Milan, che conquista una vittoria incredibile, credendoci fino alla fine: 3 punti che in casa mancavano da oltre 2 mesi e mezzo, dal 31 ottobre 2019 (1-0 alla Spal). Con tanto di complimenti nello spogliatoio alla squadra da parte di Boban e Maldini.

«Ci abbiamo messo cuore e anima», riconosce Pioli. Poi: «In passato non abbiamo raccolto quanto seminato. Sono stati giorni faticosi, ho chiesto ai miei una settimana perfetta e l'ho ottenuta. Ora abbiamo una convinzione maggiore. Sappiamo che possiamo segnare e vincere le partite».

La batosta di Bergamo sembra dimenticata: «Sì, abbiamo reagito alla grande. Sono anche i risultati che danno fiducia e l'arrivo di Ibrahimovic ha dato a tutti qualcosa in più». Come dargli torto.

Salvatore Riggio

