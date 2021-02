REATTIVA

BOLOGNA Sei mesi di fuoco. Il secondo semestre del 2020 sarà ricordato in Ducati come il periodo del grande recupero. Nonostante la pandemia, infatti, e tutte le incertezze della prima parte dell'anno (in particolare del secondo trimestre con il fermo produttivo di sette settimane) il marchio italiano ha contenuto le perdite entro un limite insperato, tanto da far parlare di vero e proprio miracolo. Insomma, Ducati Motor Holding chiude il 2020, grazie soprattutto ai risultati ottenuti da luglio a dicembre, con un totale di moto consegnate di 48.042 unità. Questo significa che il differenziale di vendite rispetto al 2019 al -9,7%, un dato che durante il fermo produttivo sembrava una chimera.

Il dettaglio dei dati resi noti da Ducati mettono in evidenza anche il fatto che continua il trend di crescita che ha caratterizzato la marca negli ultimi anni in Cina che, con 4.041 moto vendute (+26%) diventa il 4° mercato per l'Azienda di Borgo Panigale.

Ma anche in Europa ci sono risultati notevoli. Aumento nelle vendite rispetto al 2019 si registra anche in Germania, con 5.490 unità (+6,7%), e in Svizzera (+11,1%). Senza dimenticare l'Italia, naturalmente, che si conferma primo mercato a livello mondiale con 7.100 moto. «Il 2020 - dice Claudio a Domenicali, ad di Ducati - è stato un anno complesso sotto tanti aspetti e una sfida tutta nuova per chiunque. Inevitabilmente si è chiuso in modo diverso da come avremmo voluto, ma Ducati ha saputo sfruttare al meglio il trend di recupero iniziato a giugno, ottenendo un'eccellente seconda parte dell'anno. Ridefinendo modalità e processi lavorativi siamo riusciti a mantenere la sicurezza dei nostri dipendenti, a stare vicini agli appassionati e a consolidare il brand Ducati nel mondo crescendo in alcuni mercati come la Cina».

E le prospettive? Intanto si può dire che anche per 2021 Ducati è riconosciuta Top Employer Italia. La Casa motociclistica bolognese, infatti, ha ricevuto la certificazione per il settimo anno consecutivo, confermando le eccellenti condizioni di lavoro per i dipendenti, nonostante la difficile sfida imposta dalla pandemia. La Certificazione Top Employers, assegnata dal Top Employers Institute, è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l'ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

