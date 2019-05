Real, Zidane in bilico Bayern, idea ten Hag

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Amaro 18. È il numero di sconfitte stagionali del Real Madrid che ha chiuso la Liga come peggio non poteva, con lo 0-2 casalingo contro il Betis accompagnato dai fischi del Bernabeu. La conquista del Mondiale per club non basta a salvare l'annata dei Blancos, la peggiore della gestione Florentino Perez: 3° posto in campionato a 19 punti dal Barcellona di Messi (doppietta anche ieri nel 2-2 sul campo dell'Eibar), fuori negli ottavi di Champions e nelle semifinali di Coppa del Re con 2 rovesci a domicilio (1-4 dall'Ajax e 0-3 dal Barça). Una...