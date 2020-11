CALCIO ESTERO

Balbettante in Europa, inarrestabile in campionato. È un Real Madrid double-face quello che domani sera attende l'Inter: un solo punto nel girone di Champions ma 5 vittorie nelle ultime 6 giornate della Liga che vede al 2° posto con ben 8 punti di vantaggio sul Barcellona la squadra di Zidane, preceduta soltanto dalla Real Sociedad dopo il 4-1 dei baschi (che però hanno giocato una partita in più) in casa del Celta Vigo. Sabato i Blancos hanno sconfitto con lo stesso punteggio il neo-promosso Huesca, dando una prova di forza col debutto stagionale del tridente sognato da Florentino Perez che nell'estate del 2019 fece follie pur di strappare al Chelsea Eden Hazard.

Il belga ha aperto le marcature, dialogando costantemente con Benzema che con 2 reti e un assist è stato l'«hombre del partido», pilastro di un reparto offensivo cambiato spesso in queste settimane. Buoni segnali anche da Asensio, terza punta del tridente, pienamente recuperato dopo la precedente annata condizionata dai guai fisici. Il problema del Real sembra piuttosto riguardare la difesa, permeabile soprattutto sul lato destro condizionato dalle assenze per infortunio di Carvajal, Odriozola e Nacho. Sabato Zidane ha dovuto adattare su quella fascia Lucas Vazquez, costretto a sua volta a lasciare il campo per un problema muscolare: altra assenza pesante, alla quale si aggiunge quella di un giocatore positivo al Covid del quale non è stata ancora resa nota l'identità. Anche il rivale dell'Atalanta, l'altra italiana impegnata domani sera, guida il campionato: sabato il Liverpool si è imposto 2-1 sul West Ham, staccando l'Everton di 3 punti. Non è un buon momento per la formazione di Ancelotti che paga le assenze (su tutte, quelle di James Rodriguez e Richarlison) ed è caduta per la 2ª volta di fila una settimana dopo aver perso l'imbattibilità stagionale. Toffees sconfitti a Newcastle in una gara vibrante solo nella ripresa, con la doppietta di Wilson (primo gol su rigore assegnato con l'aiuto del Var) a lanciare i padroni di casa e la rete di Calvert-Lewin oltre il 90' che non cambia il destino dell'ex capolista, raggiunta al terzo posto dal Southampton che ha vinto 4-3 in casa dell'Aston Villa.

FESTA ARSENAL

Tra le sfide di ieri, quella dai sapori antichi tra Manchester United e Arsenal, entrambe in cerca di rilancio. All'Old Trafford hanno fatto festa i Gunners, prevalsi 1-0 grazie a un rigore trasformato a metà del 2° tempo da Aubameyang e provocato da un'ingenua spinta di Pogba (pessima la prova dell'ex juventino) ai danni di Bellerin. Tardiva la reazione dei Red Devils, sfortunati nel finale quando un traversone del neo-entrato Van de Beek carambola sulla gamba di Elneny e poi sulla faccia di Leno, prima d'infrangersi sul palo. Ora la classifica piange per la squadra di Solskjaer, soltanto 15ª. E il nervosismo è evidente anche tra i suoi giocatori, testimoniato dalla spinta di Matic ad Aubameyang che ha provocato un accenno di rissa, in seguito al ritardo dell'attaccante gabonese nel lasciare il campo al momento della sostituzione con Mustafi. In serata il Tottenham ha sconfitto 2-1 il Brighton salendo al secondo posto a -2 dalla capolista. Tornando alle prossime sfide di Champions League, vittoria in trasferta per lo Zenit (2-0 al Khimki), rivale della Lazio, salito al 2° posto nella Premier League russa a -1 dal CSKA, mentre il Ferencvaros (Juve) sabato ha pareggiato 1-1 col Fehervar e guida in Ungheria.

