Questo non è calcio!. La dura affermazione di Zidane dopo lo 0-0 a Pamplona del Real Madrid su un campo ai limiti della praticabilità ha avuto vasta eco sulla stampa spagnola, unanime nel considerarla l'ultimo capitolo della guerra in corso tra il club più titolato d'Europa e i vertici della Liga. Un conflitto che ingloba diritti tv, calendari, Var, Superlega e mancati rinvii. La tempesta di neve che ha colpito la capitale iberica (costringendo l'Atletico a rinviare la gara contro l'Athletic Bilbao) ha scoperchiato il vaso di Pandora all'interno della Casa Blanca, scatenando l'ennesimo botta e risposta con i vertici del calcio nazionale. Questi ultimi sottolineano che il Real non ha mai chiesto di rinviare la sfida con l'Osasuna, ma solo di anticiparla di qualche ora: proposta ritenuta irricevibile, in quanto avrebbe stravolto i palinsesti tv e penalizzato gli abbonati, argomenti sensibili anche oltre i Pirenei.

Ai danni della trasferta anticipata (a causa della neve, la squadra di Zidane è partita venerdì pomeriggio invece di sabato mattina) e del risultato che ha impedito ai Blancos il sorpasso sull'Atletico, ancora in testa pur avendo 3 gare in meno, si è aggiunta la beffa del mancato rientro a Madrid: l'aeroporto di Barajas è rimasto chiuso per maltempo e il Real ha dovuto modificare i piani, soggiornando a Pamplona per la terza notte di fila prima di dirigersi direttamente a Malaga, dove giovedì giocherà la seconda semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. La prima è fissata dopodomani tra Barcellona e Real Sociedad.

Calendario intasato anche in Inghilterra, con la Premier League che nel weekend ha lasciato spazio alla FA Cup. Il torneo più antico del mondo ha riservato sorprese, quali le eliminazioni del Leeds contro un club di 4ª divisione (il Crawley, prevalso 3-0), del West Bromwich sconfitto ai rigori dal Blackpool (3ª divisione) e del Derby County, battuto 2-0 dai dilettanti del Chorley. Qualche brivido per Ancelotti (Everton vittorioso ai supplementari sul Rotherham, 2ª), nessun problema invece per Chelsea e Manchester City che hanno avuto la meglio su Morecambe (4-0) e Birmingham (3-0). Discorso a parte per il Tottenham, opposto al Marine FC (8ª divisione!) che centra una traversa sullo 0-0 con Kengni al 19', prima di capitolare 5 minuti dopo: Vinicius (tripletta) avvia la goleada degli Spurs che s'impongono 5-0, a segno anche Lucas e Devine (classe 2004).

