REAL CINICO, IPOTECA LA FINALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHAMPIONS LEAGUECinico Real. A un anno di distanza, i campioni d'Europa replicano il 2-1 nella tana del Bayern e prenotano la terza finale di Champions consecutiva, approfittando degli errori dei padroni di casa che, dopo il vantaggio, mancano diverse occasioni per raddoppiare e vengono puniti dal realismo della squadra di Zidane, riuscita a pareggiare nel finale di 1° tempo per poi completare la rimonta in contropiede al primo affondo della ripresa. Partono bene i padroni di casa, pericolosi dopo appena 24 secondi quando Carvajal si fa...