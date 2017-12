RE MAGNO, ADDIO ALLE GARE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA A nove anni, il secolo scorso, Filippo Magnini, nato il giorno della Candelora, il 2 febbraio del 1982, sotto il segno dell'Acquario, che però è un segno d'aria, vinse la sua prima medaglia di nuotatore: era di bronzo. Ieri a Riccione, nei campionati italiani invernali, in vasca corta cioè, ha vinto la sua ultima delle tante di cui si è perduto il conto: solo fra Olimpiadi, Mondiali ed Europei ne ha un caveau di 49, 21 delle quali sono d'oro. Luccicano in specie, come se fossero d'oro vero, quelle dei due mondiali che ha...