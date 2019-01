Re Federer cade ma non abdica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISUn fulmine con tutta la forza della gioventù, impersonato dal ventenne greco Stefanos Tsitsipas, 20 anni, fa cadere dal trono dell'Australian Open il dominatore delle ultime due edizioni, sua maestà Roger Federer. In una domenica di ottavi di finale a Melbourne che potrebbe essere ricordata come un passaggio di testimone tra generazioni - ieri ha avuto accesso ai quarti anche il 21enne statunitense Frances Tiafoe -, il fuoriclasse elvetico, 37 anni e ancora n.3 al mondo, non riesce a gestire i momenti chiave del match, al contrario del...