Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSMedvedev aveva fatto capolino in finale agli Us Open 2019 e Zverev l'aveva imitato lanno scorso sempre a New York, ma in questa stagione gli ex Next Gen sotto il traguardo degli Slam sono stati quattro su quattro: Medvedev a Melbourne, Tsitsipas al Roland Garros, Berrettini a Wimbledon e quindi ancora Daniil, con l'acme di New York. I risultati riflettono la classifica alle spalle di re Novak Djokovic, 34 anni portati benissimo ma...