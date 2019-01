«RAZZISMO? REAGIRE È INUTILE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETIl razzismo è una piaga, nella società come nello sport. Non solo nel calcio perché i cori discriminatori Paul Biligha, centro dell'Umana Reyer e della Nazionale italiana, li ha provati sulla propria pelle anche nel basket. «In alcune partite i cori ci sono stati e li ho sentiti bene. Ma nulla di più delle discriminazioni che vengono fatte anche nei confronti di chi abita nel Sud Italia o in altri Paesi. Purtroppo fa parte del nostro mondo, c'è gente che interagisce così con alcuni giocatori per cercare di deconcentrarli». Da...