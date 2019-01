Razzismo, la guerra di Carlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCarlo Ancelotti spiega meglio la sua posizione, sulla sospensione delle gare in caso di cori razzisti, come sarebbe dovuto avvenire per Inter-Napoli, con Koulibaly bersagliato. «Ho sentito dire che non posso decidere di sospendere una partita - racconta - ma non ho mai chiesto di sospenderle: so bene che se 60mila persone devono uscire dallo stadio ci sono problemi, tuttavia le partite si dovrebbero interrompere, si aspetta qualche minuto e poi si riprende». Uan risposta al capo della Polizia, Franco Gabrielli che aveva ricordato che...