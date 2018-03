Ravenna sorprende Perugia, Civitanova già in semifinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYDue sfide alla bella, e tanto spettacolo in tutte le partite dei quarti di finale dei play-off scudetto di pallavolo. Verona batte Trento nell'anticipo di sabato e rimanda ogni discorso a domenica prossima, in casa della Diatec. Maar (16) e Stern (23) fanno la parte del leone e Trento ritrova il brutto Vettori di qualche settimana fa. Lanza e Kozarmenik fanno gli straordinari, ma non basta: la Calzedonia va a gara 3. Spettacolo ed emozioni a non finire a Ravenna dove la Bunge, priva di Marechal, vince clamorosamente con Perugia dopo una...