Arriva per il Pordenone la quinta sconfitta in 6 partite di campionato. La classifica piange e il morale per ovvi motivi non è dei migliori, dopo la vittoria del Monza in rimonta. L'allenatore dei ramarri Massimo Rastelli riconosce il grande valore dell'avversario e analizza la sconfitta maturata all'U-Power Stadium. «Sapevamo della forza dei brianzoli. Noi dovevamo fare la partita che abbiamo fatto - dichiara in conferenza stampa -,...