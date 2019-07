Rapinoe contro Trump: «Invito alla Casa Bianca? No, grazie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEW YORK «Non andrei. E nessuna delle mie compagne di squadra con cui ho parlato andrebbe». Megan Rapinoe, capitana della nazionale femminile di calcio statunitense che si è appena confermata campione del mondo, ha ribadito alla Cnn il no ad un eventuale invito alla casa Bianca, peraltro non ancora arrivato, in polemica con il presidente Donald Trump. La giocatrice, impegnata per i diritti Lgbt, ha invece accettato l'invito per la squadra da parte del Congresso, ha fatto sapere il senatore democratico Chuck Schumer. Dalla Rapinoe è...