RANKING 2020

BAYERN IL MIGLIORE

L'INTER È QUARTA

È il Bayern Monaco vincitore di Champions, Supercoppa europea, Bundesliga e Coppa di Germania la miglior squadra del 2020. È quanto ha certificato la l'Iffhs Club World Ranking, la speciale classifica istituita nel 1991. Il Palmeiras ha chiuso al secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio è salito il Psg. Al quarto posto l'Inter davanti a Milan e Juventus, rispettivamente sesta e settima. I rossoneri hanno guadagnato 155 posizioni rispetto al 2019. L'Italia conta dunque 3 club nella Top 7 mondiale realizzando così il miglior risultato dal 2006. Completano le prime 10 posizioni: il Manchester City quinto, il Siviglia ottavo, seguito nell'ordine da Manchester United e l'Arsenal.

SERIE B

PARI TRA VICENZA E CHIEVO

Nel recupero dell'ottava giornata, pareggio 1-1 tra Vicenza e Chievo. Biancorossi in vantaggio al 45' con Gori, risponde Margiotta al 74'. In classifica i clivensi salgonono a quota 28, a un punto dal Lecce. I vicentini raggiungono il Brescia a 21.

BASKET

MILANO FA CONTENTA REGGIO

Milano passa con fatica a Cremona (83-81) nel recupero della quindicesima giornata di campionato. Brivido nell'ultimo quarto con la rimonta della Vanoli da -11, decisive le giocate di LeDay e Datome. Esulta Reggio Emilia qualificata alla fase finale di Coppa Italia come ottava.

