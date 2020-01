Ragusa va ko e Schio si riprende la vetta

(l.d.) Persa la leadership a metà settimana, Schio la ritrova nel weekend. Fa tutto Ragusa, che aggiudicandosi il recupero contro Costa Masnaga (81-61) si laurea campione d'inverno e prima testa di serie nel tabellone di Coppa Italia, poi però le siciliane cadono a sorpresa a Bologna contro la Virtus femminile. Le V nere vincono al supplementare (85-84), forzato dal canestro di Hamby a 2 dal 40', ma la capocannoniere del campionato (20 punti e 13 rimbalzi) non salva le siciliane nel prolungamento, deciso dalla tripla di Begic (20). E così la Virtus dell'ex veneziano Andrea Liberalotto diventa una mina vagante del campionato, trascinata da Harrison (30 e 12 rimbalzi).

A Schio basta il successo contro Torino (75-61) per tornare da sola in vetta, primato che però verrà messo a dura prova sabato sera, proprio a Ragusa, contro la Passalacqua che aveva dominato l'andata in Veneto.

Al remake della finale-scudetto, il Famila arriva cavalcando una striscia positiva di 12 successi, grazie a una difesa che anche contro Torino è dominante. Senza Gruda, in attacco Schio trova il meglio da Leonor Rodriguez (30), attesa alla conferma anche nel delicato impegno europeo di mercoledì a Montpellier, spareggio per il secondo posto nel girone B dell'Eurolega.

Venezia mantiene il terzo posto in campionato grazie al 75-65 su Palermo, arrivato nonostante lo stop di Steinberga: a guidare l'Umana sono Petronyte (17), Carangelo e Bestagno (10 a testa). San Martino di Lupari si mantiene quarta grazie al successo in trasferta (62-70) su Costa Masnaga con 16 di Sulciute. Finita l'andata ecco il tabellone della Coppa Italia (6-8 marzo): Ragusa-Vigarano; Lucca-S. Martino, Schio-Empoli e Venezia-Sesto S. Giovanni.

