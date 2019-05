Ragusa rialza la testa, il Famila Schio rinvia la festa per il titolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET DONNEA Ragusa gara3 di finale scudetto amara per il Famila sconfitto 67-62. Lo scudetto della stella d'oro per il team di Schio deve attendere almeno fino a gara4 di domani, alle 20.30 sempre al PalaMinardi (diretta Sportitalia). Il Passalacqua ha vinto di 4 (23-20, 40-34, 51-49) e si è rimesso in corsa dopo i ko 69-64 e 65-47 nelle gara1 e 2 a Schio del 1. e 3 maggio. Le siciliane con le spalle al muro hanno graffiato in gara3 e fatto male alle scledensi che se dovessero cedere anche giovedì, dovrebbero affrontare gara5 di domenica...