RAFFINATOSTOCCOLMA Non c'è due senza tre. E la terza auto a ruote alte di Lexus si chiama UX e si posiziona sotto la NX e la RX, rispettivamente l'auto più venduta in Europa e nel mondo del marchio premium di Toyota che nel 2019 si appresta a compiere i suoi primi 30 anni. Nel 1989 infatti debuttavano il logo della L nella Ellisse e la LS, sigla che sta per Luxury Sedan (LS) ovvero berlina di lusso. UX sta invece per Urban Crossover, è lunga 4,49 metri e ha uno stile raffinato, un pelo più morbido di quello delle Lexus degli ultimi tempi,...