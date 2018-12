CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RAFFINATAMILANO Un'auto per sedurre. Non una serie speciale, ma un'intera gamma. Renault Italia ribattezza la propria vettura di maggior successo (nel Belpaese vale il 40% dei volumi), che, nell'ambito di una cooperazione benedetta perfino dal quartier generale di Boulogne-Billancourt, a Parigi, diventa Clio Moschino. L'ipotesi che la compatta possa intrigare maggiormente le donne non è affatto da escludere, anche se la Losanga non conferma che l'obiettivo dell'operazione di co-branding sia questo.È la prima volta che un modello viene...