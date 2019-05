RABBIA VIVIANI: PUNITO DAL VAR

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOUna gioia durata solo qualche minuto per Elia Viviani, orgoglioso di aver conquistato il primo successo al Giro d'Italia con la maglia tricolore. Mentre il veronese raccontava la sua soddisfazione, la giuria stava esaminando al Var la volata, salvo poi declassarlo al 73. posto (l'ultimo del gruppo principale) per aver danneggiato Matteo Moschetti. A caldo Viviani si era detto dispiaciuto per il contatto con il giovane connazionale, ma certamente non sospettava ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. In sostanza è stato considerato...